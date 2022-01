O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu o fim da crise ucraniana pela via diplomática, em diálogo remoto com o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, nesta terça-feira (18).



Hoje, o chanceler Lavrov pôs em dúvida a viabilidade de conversas sobre o assunto.



Blinken "ressaltou a importância de se continuar com a via diplomática para desescalar as tensões em torno do preocupante acúmulo militar russo na Ucrânia e seus arredores", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, pouco antes do embarque do secretário para a Ucrânia.