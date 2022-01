Sudão de luto pelos mortos na repressão das manifestações

Comércios, estradas e universidades permaneciam fechados em Cartum e seus subúrbios, onde foi decretada "desobediência civil" depois de sete novas mortes na repressão das manifestações contra o golpe, observou um jornalista da AFP.



No bairro movimentado de Bourri, as forças de segurança tentavam romper as barricadas com bombas de gás lacrimogêneo, sem impedir que os jovens manifestantes retornassem aos seus refúgios construídos com ramos e pedras, segundo testemunhas.



"Loja fechada pelo luto", proclama uma série de faixas penduradas nas portas fechadas dos comércios em Al Sajane, enorme mercado atacadista para materiais de construção em Cartum, totalmente paralisado nesta terça-feira (18).



Um de seus comerciantes, Othmane Al Sherif, morreu baleado na segunda-feira, em um dos dias mais violentos desde o golpe de Estado do general Abdel Fattah Al Burhane em 25 de outubro.



Desde então, 71 manifestantes morreram por uma repressão que não acaba, apesar dos apelos à calma procedentes do exterior.



A polícia afirma que os manifestantes esfaquearam um de seus generais.



Embora poucas manifestações tenham acabado sem mortes, a de segunda-feira foi particularmente violenta. As forças de segurança teriam usado pela primeira vez suas armas pesadas e não hesitaram em abrir fogo, segundo testemunhas no local e o conjunto de chancelarias ocidentais.



No entanto, a polícia continua afirmando nesta terça-feira que nunca disparou.