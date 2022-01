Deputados indonésios aprovam construção de nova capital

O parlamento indonésio votou, nesta terça-feira (18), uma lei que aprova a transferência de sua atual capital, Jacarta, localizada na ilha de Java, para Bornéu, uma ilha que abriga uma das maiores florestas tropicais do mundo.



A nova capital política deste arquipélago do Sudeste Asiático, denominada "Nusantara", será construída a cerca de 2.000 quilômetros de Jacarta, que se manterá como a capital econômica.



A Câmara Baixa do Parlamento indonésio aprovou o marco legislativo do projeto, anunciado pelo presidente Joko Widodo em 2019.



Jacarta, uma conurbação impressionante de mais de 30 milhões de habitantes, sofre com a falta de infraestrutura e se vê paralisada por enormes engarrafamentos e por um elevado nível de poluição. Além disso, sua zona costeira se afunda abaixo do nível do mar, o que provoca frequentes inundações.



A nova capital ocupará mais de 56 mil hectares na província de Kalimantan Oriental, em Bornéu, ilha compartilhada por Indonésia, Malásia e Brunei.



No total, e já pensando na expansão do projeto, foram reservados cerca de 256.000 hectares.



As primeiras maquetes da nova capital mostram um projeto de cidade inteligente, construída entre árvores, mas ainda não há uma ideia mais concreta sobre sua aparência. A construção terá várias etapas até 2045.



Na segunda-feira, o presidente Joko Widodo afirmou que na nova capital haverá "zero emissão de poluentes", e "os habitantes estarão perto de tudo, podendo se locomover de bicicleta, ou a pé".