Papa doa fundos para migrantes bloqueados entre Polônia e Belarus

O papa Francisco doou 100.000 euros (US$ 113.000) para migrantes bloqueados na fronteira entre Polônia e Belarus - anunciou o Vaticano nesta terça-feira (18).



"O Santo Padre decidiu enviar uma contribuição de 100.000 euros para ajudar grupos de migrantes retidos entre Polônia e Belarus", informou o Escritório de Desenvolvimento Humano Integral da Santa Sé, responsável pelos refugiados, em um comunicado à imprensa.



Com esta doação, "ajuda-se (a organização católica) Caritas da Polônia a enfrentar a emergência migratória na fronteira entre os dois países", afirma a nota.



Desde o verão passado, milhares de migrantes procedentes do Oriente Médio, em particular do Iraque, cruzaram, ou tentaram cruzar, a fronteira oeste da União Europeia através da Letônia, da Lituânia, ou da Polônia.



Francisco, que frequentemente envia doações humanitárias, é bastante sensível à questão dos migrantes e dos demandantes de asilo, considerando-a uma prioridade de seu pontificado.



O pontífice também enviou uma doação de 100.000 euros para os quase 8 milhões de filipinos desabrigados após a passagem do tufão Rai, um dos mais destrutivos dos últimos anos.