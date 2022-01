Policial e dois agressores morrem em ação dos talibãs paquistaneses

Um policial morreu, e dois ficaram feridos em um tiroteio na capital do Paquistão, Islamabad, onde dois agressores membros dos talibãs locais também foram mortos - disseram autoridades nesta terça-feira (18).



O tiroteio começou na noite de segunda-feira, quando os dois militantes armados do movimento Tehreek e Talibã Paquistão (TTP) abriram fogo, de uma motocicleta, contra um posto policial.



O Ministério do Interior ordenou uma investigação do incidente, um caso raro nesta capital fortemente vigiada.



O ataque foi reivindicado pelo TTP, que voltou à ação nos últimos meses fortalecido pela volta dos talibãs ao poder no Afeganistão, em agosto passado.



O ministro paquistanês do Interior, Sheik Rashid Ahmed, alertou sobre possíveis novos ataques na capital, onde a vigilância foi reforçada, devido à presença de dezenas de embaixadas.



"Isso é um sinal de que as atividades terroristas começaram em Islamabad", declarou o ministro à imprensa.



"Este é o primeiro incidente terrorista este ano, e precisamos ficar vigilantes", completou.



Movimento separado que compartilha raízes com o grupo afegão, o TPP afundou o Paquistão em um período de intensa violência, após sua formação em 2007.



Nascido nas zonas tribais do Paquistão na fronteira com o Afeganistão, o TTP matou dezenas de milhares de civis e agentes de segurança paquistaneses em menos de uma década.



O governo paquistanês anunciou no ano passado que alcançou uma trégua de um mês com o TTP, com a ajuda dos talibãs afegãos. Este breve cessar-fogo expirou em 9 de dezembro, devido à falta de avanços nas negociações de paz.



O TTP foi responsabilizado por centenas de sequestros e atentados suicidas em todo país e chegou a controlar grandes extensões do território, onde impuseram sua visão radical da lei islâmica.