Inundações pós-temporal deixam dez mortos em Madagascar

Pelo menos dez pessoas morreram em Antananarivo, capital de Madagascar, após inundações causadas por fortes chuvas na madrugada desta terça-feira (18) - anunciou o Ministério do Interior.



"As inundações provocaram o desmoronamento de casas e deslizamentos de terra, nos quais as pessoas perderam a vida", disse a porta-voz do Escritório de Gestão de Riscos e Catástrofes do ministério, Sonia Ray, à AFP.



Mais de 500 pessoas tiveram de deixar suas casas, e cerca de 20 localidades foram postas em alerta por "perigo iminente". Bombeiros e serviços de resgate foram mobilizados para esvaziar as zonas de risco, e o governo cogita a possibilidade de fechar escolas esta semana.



Todos os anos, esta ilha do Oceano Índico de clima tropical enfrenta um período de chuvas muito intensas. Ciclones e outras tempestades também atingem regularmente este país, um dos mais pobres do mundo.