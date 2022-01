Tropas russas chegam a Belarus para manobras de 'preparação para combate'

As autoridades bielorrussas anunciaram, nesta terça-feira (18), a chegada de um número indeterminado de soldados russos para exercícios de "preparação para o combate", justificando esse deslocamento pelas crescentes tensões com os países ocidentais e a Ucrânia.



"Os próximos exercícios de preparação e de combate acontecem, devido ao agravamento da situação político-militar no mundo e ao aumento contínuo das tensões na Europa, sobretudo, nas fronteiras oeste e sul de Belarus", afirmou o Ministério.



Estes exercícios acontecem em duas etapas. A primeira, de agora até 9 de fevereiro, inclui o envio de tropas russas e bielorrussas para "zonas ameaçadas", a proteção das infraestruturas estatais e militares e a preservação do espaço aéreo.



E, de 10 a 20 de fevereiro, em várias bases militares em Belarus, serão realizadas as manobras propriamente ditas, chamadas "Determinação da união 2022", uma referência à aliança russo-bielorrussa.



O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, anunciou estas manobras ontem, mas não havia especificado datas.



Ele justificou a mobilização militar frente ao reforço do dispositivo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Polônia nos países bálticos, nas fronteiras do seu país, assim como pela situação na Ucrânia.