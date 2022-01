O preço do barril de West Texas Intermediate (WTI) atingiu, nesta terça-feira (18), seu nível mais alto em mais de sete anos, impulsionado pelo crescente otimismo, em meio à flexibilização das restrições sanitárias mundiais.



O contrato WTI atingiu US$ 85,66 no mercado asiático, seu maior preço desde outubro de 2014. No início do dia, o barril de Brent também alcançou seu maior preço desde o referido mês, a US$ 88.