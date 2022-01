EUA promete fazer rebeldes iemenitas 'prestar contas' por ataques aos Emirados Árabes

Os Estados Unidos prometeram nesta segunda-feira (17) fazer os rebeldes iemenitas pró-iranianos "prestar contas", após estes reivindicarem a autoria de um ataque mortal no aeroporto internacional de Abu Dhabi e na zona industrial próxima.



"Os Estados Unidos condenam energicamente o ataque terrorista de hoje em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, que matou três civis inocentes", informou em um comunicado o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.



"Os huthis assumiram a responsabilidade pelo ataque e vamos trabalhar com os Emirados Árabes Unidos e nossos parceiros internacionais para fazê-los prestar contas" pelo incidente, destacou o funcionário.



"Nosso compromisso com a segurança dos Emirados Árabes é inquebrantável e apoiamos nossos parceiros emiradenses contra todas as ameaças ao seu território", acrescentou.



Os rebeldes huthis assumiram a responsabilidade pelo ataque no qual morreram três pessoas, na explosão de caminhões-tanque que transportavam combustível.



Os Emirados Árabes Unidos integram uma coalizão militar sob comando saudita, que intervém no Iêmen desde 2015 para apoiar as forças governamentais contra os huthis, que têm uma postura pró-iraniana. Nesta segunda, o governo emiradense ameaçou "adotar represálias" pelo ataque às instalações de abastecimento de petróleo de Abu Dhabi.



O conflito no Iêmen, que provocou a morte de 377.000 pessoas, recrudesceu nas últimas semanas com um aumento das incursões da coalizão militar e das ofensivas terrestres das forças governamentais.



Também gerou grande êxodo de moradores e outras consequências indiretas para muitos civis, que ficaram à beira da fome extrema, uma crise que, segundo a ONU, é a pior catástrofe humanitária do mundo.