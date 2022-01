Canadá aprova pílula contra covid da Pfizer

O Ministério da Saúde do Canadá anunciou nesta segunda-feira (17), em um comunicado, que autoriza o uso do medicamento antiviral contra a covid-19 da Pfizer, pílula comercializada sob o nome Paxlovid.



Este remédio poderá ser prescrito a "adultos afetados por uma forma leve ou moderada da covid-19 que apresentem um risco elevado de evolução para uma doença grave, em particular risco de hospitalização ou morte", diz a nota oficial.



"Nenhum medicamento, incluindo o Paxlovid, pode substituir a vacinação", acrescenta.



As autoridades de saúde descreveram a pílula como uma "nova opção terapêutica importante" e destacaram que se trata do primeiro tratamento anticovid que pode ser usado pelos pacientes em casa.



"O anúncio de hoje é particularmente importante, pois o acesso a tratamentos fáceis de usar pode ajudar a reduzir a gravidade da covid-19 em adultos recém-infectados e naqueles com alto risco de desenvolver uma forma grave da doença", declarou a administradora-chefe da Saúde Pública do Canadá, Theresa Tam, em uma coletiva de imprensa.



O Canadá anunciou em dezembro que concluiu um acordo com a gigante americana para receber um milhão de doses desse tratamento antiviral de administração oral.



Enquanto isso, o Canadá, como muitos países do mundo, está registrando um aumento acentuado nos casos de coronavírus devido à variante ômicron, altamente contagiosa.



Em 12 de janeiro, o país registrou uma média de 37.500 casos diários, número que "subestima" o total real de acordo com as autoridades sanitárias, já que muitas províncias restringiram recentemente os testes de PCR apenas a algumas categorias da população.



Os Estados Unidos autorizaram o uso emergencial da pílula da Pfizer em dezembro, e o México o fez na semana passada.



A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deve se pronunciar em "algumas semanas". Em dezembro, a agência deu luz verde para que as autoridades nacionais permitissem o uso emergencial do medicamento.



