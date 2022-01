Peru registra vazamento de petróleo provocado por fortes ondas após erupção em Tonga

Um vazamento de óleo ocorreu no sábado nas praias da província peruana de Callao devido a ondas anormais registradas após a erupção vulcânica em Tonga, informou o Centro Nacional de Operações de Emergência (COEN) nesta segunda-feira (17), garantindo que já estava "controlado".



A Refinaria La Pampilla, da espanhola Repsol, informou no domingo que houve um "vazamento limitado" de petróleo no mar do distrito de Ventanilla del Callao, durante o processo de descarga do petroleiro de bandeira italiana "Mare Doricum", devido à violência das ondas de sábado na costa de Lima.



"Informamos que um derramamento de óleo no mar de Ventanilla, na província de Callao, durante o processo de descarga de petróleo bruto do navio 'Mare Doricum' da Refinaria La Pampilla, já está sob controle", reportou o COEN em nota.



A Refinaria explicou que seus protocolos de segurança foram aplicados no momento do vazamento e suas brigadas conseguiram controlar "o incidente" no mesmo dia.



Sem informar a quantidade de petróleo derramado, a empresa disse que o controle e limpeza do petróleo bruto da costa continua em coordenação com as autoridades locais.



A Marinha verificou no domingo que funcionários do navio e do terminal Multiboyas colocaram barreiras de contenção de aproximadamente 500 metros de comprimento. Também informou que três barcos estavam limpando e coletando o hidrocarboneto na área afetada.



O Ministério do Meio Ambiente passou a monitorar os danos ecológicos nas praias. Enquanto isso, as autoridades locais fecharam três praias na tarde de domingo e evacuaram os banhistas.



"Terrível derramamento de óleo no mar de Ventanilla que ameaça nosso ecossistema", disse à imprensa o prefeito de Ventanilla, Pedro Spadaro.



No sábado, a erupção vulcânica submarina no Pacífico gerou pânico nas ilhas do reino de Tonga, com um tsunami que provocou ondas de 1,20 metro na capital Nuku'alofa, assim como no Japão.



Vários países também entraram em alerta como Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Chile, Equador, entre outros.