Croácia pede que habitantes depositem seu dinheiro no banco devio à transição para o euro

O primeiro-ministro croata pediu nesta segunda-feira (17) aos habitantes para depositarem suas economias em dinheiro nos bancos, devido à transição para o euro prevista para dentro de um ano.



A Croácia, membro da União Europeia (UE), espera mudar da kuna para o euro em janeiro do ano que vem.



"Pedimos a quem tiver dinheiro (na moeda croata) em casa que o deposite no banco, já que as economias em kunas se transformarão automaticamente em euros", alertou Andrej Plenkovic.



O Governo deseja que a mudança "seja fácil e sem custos para os cidadãos", afirmou à imprensa, enquanto mostrava o projeto de lei que institui a transição para a moeda europeia.



A partir de setembro, os preços serão dados tanto em kunas como em euros, acrescentou.



Por causa de uma profunda desconfiança nas instituições e no banco, muitos croatas preferem guardar seu dinheiro em casa.