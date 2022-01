Chefe da Comissão Europeia isolada por possível contato com caso de covid

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, cancelou nesta segunda-feira (17) sua agenda prevista para a semana no Parlamento Europeu e anunciou que se encontrava em isolamento diante de um possível contato com um caso positivo de covid-19.



Von der Leyen tinha previsto esta semana uma longa série de eventos e reuniões em Estrasburgo, França, na sede do Parlamento Europeu.



"Meu motorista deu resultado positivo para covid-19. Infelizmente, tenho que cancelar minha participação no Parlamento Europeu. Estou voltando para Bruxelas", anunciou Von der Leyen no Twitter.



O Parlamento Europeu tem nessa semana um programa cheio de atividades, que começa com as homenagens ao presidente dessa instituição, David Sassoli, que morreu na semana anterior.