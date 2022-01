Terremoto no Afeganistão deixa ao menos 12 mortos

Ao menos 12 pessoas morreram e várias ficaram feridas em um terremoto de magnitude 5,3 que nesta segunda-feira (17) abalou o oeste do Afeganistão, informou um funcionário local.



As pessoas morreram com a queda do telhado de suas casas em Qadis, cidade da província ocidental de Badghis, disse à AFP o governador local, Mohammad Saleh Purdel.



A magnitude do terremoto foi de 5,3, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que inicialmente reportou uma magnitude de 5,6.



"Além disso, várias pessoas ficaram feridas no terremoto de hoje", afirmou Purdel, acrescentando que entre as vítimas havia mulheres e crianças.



O Afeganistão geralmente é atingido por terremotos, principalmente no maciço montanhoso do Hindú Kush, perto do limite entre as placas tectônicas índica e euroasiática.