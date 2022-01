Irã diz que acordo nuclear depende de 'decisão política' dos EUA

A retomada do acordo nuclear iraniano depende de uma "decisão política" dos Estados Unidos, disseram autoridades iranianas nesta segunda-feira (17), quando os principais negociadores retornam a Viena para novas negociações após breves consultas em Teerã.



"Ainda há questões importantes relacionadas a decisões políticas concretas, em particular a decisão de Washington de suspender as sanções", disse o porta-voz do ministério das Relações Exteriores do Irã, Said Khatibzadeh.



"As negociações estão indo na direção certa, não temos obstáculos intransponíveis", acrescentou.



Depois de lamentar o "atraso" dos Estados Unidos em apresentar suas propostas sobre o levantamento das sanções, pediu a Washington que "faça todo o possível e apresente iniciativas para que o atual plano A dê certo".



Após um intervalo de cinco meses, as negociações foram retomadas em novembro na capital austríaca entre o Irã e os países que ainda fazem parte do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano concluído em 2015 (França, Reino Unido, Alemanha, Rússia e China).



O objetivo é que os Estados Unidos voltem ao acordo e que o Irã honre seus compromissos com o pacto.



Os Estados Unidos participam indiretamente das negociações.



O acordo de 2015 ofereceu ao Irã alívio das sanções internacionais em troca de uma limitação drástica de seu programa nuclear, colocado sob estrito controle da ONU.