Facebook restabelece página oficial russa após protestos de Moscou

Uma página oficial no Facebook anexada ao Ministério das Relações Exteriores russo, suspensa por publicar "conteúdo ilegal", foi restabelecida nesta segunda-feira (17) após protestos de Moscou, informou a diplomacia russa.



"Nossa conta foi restabelecida", disse o chefe da delegação russa em Viena, Konstantin Gavrilov, explicando que a página oficial da delegação, suspensa desde sexta-feira, voltou a funcionar após a intervenção do órgão de controle das telecomunicações russo, Roskomnadzor.



"Não recebemos nenhuma explicação" da Meta, proprietária do Facebook, acrescentou Gavrilov, citado pelas agências de notícias russas.



Roskomnadzor indicou no domingo que enviou uma carta à Meta exigindo "o levantamento imediato das restrições à conta oficial" da delegação russa nas negociações de controle de armas que acontecem em Viena.



A suspensão da conta "é um ato de censura" que "viola o princípio básico da livre circulação da informação", disse Roskomnadzor.



A página do Facebook em questão foi suspensa na sexta-feira por ter publicado "conteúdo ilegal", segundo Gavrilov, que explicou à agência TASS que a delegação usava a página apenas para publicar declarações oficiais de funcionários russos.



