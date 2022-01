Ataques de milícias na RDC deixam ao menos 15 mortos

Ao menos 15 pessoas morreram no domingo (16) em dois ataques distintos promovidos pelas milícias insurgentes no nordeste da República Democrática do Congo (RDC), afirmaram fontes locais e especialistas nesta segunda-feira (17).



Em Mabanga, no território de Djugu, "os milicianos entraram na manhã (de domingo), queimaram casas, saquearam as lojas e assassinaram seis pessoas, entre elas quatro mulheres", indicou à AFP Ngandjole Assani, um responsável da sociedade civil local.



Assani acusou os milicianos do Grupo Cooperativo para o Desenvolvimento do Congo (CODECO). "Os milicianos do CODECO entraram aqui, em Mabanga, quando não havia nenhum soldado das FARDC (exército congolenho)", lamentou.



Mais ao sul, no território de Irumu, uma coalizão de milicianos integrada por membros do CODECO e da FPIC (Força Patriótica e Integracionista do Congo) invadiu a aldeia de Kokonyangi, onde cometeram atrocidades. "Foram encontrados onze corpos e outros dez civis ficaram feridos", declarou à AFP Jonas Lemi Zorabo, chefe tribal de Babao-Bokoe, onde se encontra