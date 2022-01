Uma explosão de caminhões-tanque que transportavam combustível nesta segunda-feira (17) matou três pessoas e feriu seis em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, onde as autoridades falaram de um incidente "provavelmente" ligado a drones, segundo a agência oficial de notícias WAM.



As autoridades lançaram "uma extensa investigação" sobre as "causas do incidentes", acrescentou a WAM, enquanto os rebeldes houthis, contra os quais Abu Dhabi luta no Iêmen, falaram de uma "operação militar em larga escala" contra os Emirados.