Taxa de natalidade da China registra mínimo recorde em 2021

A taxa de natalidade da China caiu para um mínimo recorde em 2021, com analistas alertando para um envelhecimento mais rápido do que o esperado, de acordo com dados oficiais divulgados nesta segunda-feira(17).



A taxa de natalidade no país mais populoso do mundo caiu para 7,52 nascimentos por 1.000 pessoas, revelaram dados do National Statistics Office (ONE), abaixo dos 8,52 por 1.000 em 2020, e o menor desde o início dos registros comparativos em 1978.



É também o nível mais baixo desde a fundação da China comunista em 1949. Pequim está enfrentando uma possível crise demográfica em meio ao envelhecimento da população, desaceleração econômica e o menor crescimento populacional em décadas.



O governo afrouxou a política de um filho por família em 2016, permitindo que os casais tenham dois filhos, mas essa mudança não provocou um baby boom.



No ano passado, as autoridades estenderam a política para permitir que os casais tenham três filhos. Em 2021, o país registrou 10,62 milhões de nascimentos, segundo dados oficiais.



A taxa de crescimento natural da população caiu para 0,34 por 1.000 habitantes, ante o valor anterior de 1,45 por 1.000.



"O desafio demográfico é bem conhecido, mas a velocidade do envelhecimento da população é mais rápida do que o esperado", disse Zhiwei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management.