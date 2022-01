Coreia do Norte dispara 'projétil não identificado', segundo Seul

A Coreia do Norte disparou um "projétil não identificado" no que parece ser seu quarto teste armamentista este mês, afirmaram nesta segunda-feira (domingo, 16, em Brasília) as forças armadas sul-coreanas.



O Estado-Maior Conjunto de Seul disse que "a Coreia do Norte disparou um projétil não identificado no Mar do Leste", em referência ao mar do Japão.



A guarda costeira japonesa também confirmou o lançamento. "A Coreia do Norte parece ter lançado um possível míssil balístico", disse um porta-voz à AFP, sem dar detalhes sobre sua possível trajetória.



Esse seria o quarto teste de armas de Pyongyang até agora este ano. Na sexta-feira, a Coreia do Norte disparou dois mísseis táticos guiados. Também disse que testou mísseis hipersônicos em 5 e 11 de janeiro.



Em resposta à série de lançamentos, os Estados Unidos impuseram na semana passada novas sanções ao país com armas nucleares - o que Pyongyang alegou ser uma "provocação".



A Coreia do Norte tem o "legítimo direito" à autodefesa, afirmou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores à KCNA.



Apesar das sanções internacionais sobre seus programas de armas, Pyongyang dobrou seus esforços para modernizar as forças armadas, enquanto se recusa a responder aos apelos dos EUA por negociações.



Em uma importante reunião do partido que governa a Coreia do Norte no mês passado, Kim Jong-un prometeu continuar desenvolvendo as capacidades de defesa do país.



O diálogo entre Washington e Pyongyang segue paralisado, e a empobrecida Coreia do Norte também está sob um rígido confinamento autoimposto devido ao coronavírus, que afetou fortemente sua economia.