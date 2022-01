Outra "grande erupção" foi detectada no vulcão de Tonga, disse uma estação de monitoramento baseada em Darwin nesta segunda-feira (domingo, 16, no horário de Brasília), dois dias depois que uma primeira erupção desencadeou ondas de tsunami ao redor do Pacífico.



A última erupção foi detectada às 22h10 GMT (19h10 em Brasília) de domingo, de acordo com um alerta do Centro Consultivo de Cinzas Vulcânicas de Darwin.



O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico também afirmou ter detectado grandes ondas na área: "Isso pode ser de outra explosão do vulcão de Tonga. Não há terremotos conhecidos de tamanho significativo para gerar essa onda".