A Coreia do Norte disparou um "projétil não identificado" no que parece ser seu quarto teste armamentista este mês, afirmaram nesta segunda-feira (domingo, 16, em Brasília) as forças armadas sul-coreanas.



O Estado-Maior Conjunto de Seul disse que "a Coreia do Norte disparou um projétil não identificado no Mar do Leste", em referência ao mar do Japão.