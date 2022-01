Morre o pintor grego Alekos Fassianos aos 86 anos

O pintor grego Alekos Fassianos, conhecido por suas figuras da mitologia e do folclore grego, morreu neste domingo (16) aos 86 anos, informou sua filha.



O artista, que estava acamado há vários meses em sua casa em Papagou, nos arredores de Atenas, morreu "enquanto dormia" após uma longa doença, disse à AFP sua filha Viktoria Fassianou.



Fassianos dividiu sua vida entre a Grécia e a França, onde estudou litografia na Escola Nacional de Belas Artes e conviveu com escritores e pintores, como Matisse e Picasso, a quem admirava muito.



O artista parou de pintar em 2019, devido a uma doença degenerativa.



Sua filha, que dirige a empresa Fassianos Estates, e sua esposa, Mariza Fassianou, disseram à AFP que um museu com seu nome será inaugurado no centro de Atenas no outono de 2022.



Fassianos é conhecido por suas pinturas e litografias, expostas em todo o mundo, em que estão um ciclista que conheceu quando criança a caminho da praia, o cabelo alisado pelo vento descrito em suas leituras de mitologia, os peixes de Kea, sua ilha favorita, as ondas redondas como na Odisseia, e o pássaro de asas estendidas, assinaturas emblemáticas de sua obra.