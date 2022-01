O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou, neste domingo (16), como um "ato de terrorismo" a tomada de reféns ontem em uma sinagoga no estado do Texas e pareceu confirmar que o agressor, que morreu depois, exigia a libertação da terrorista condenada Aafia Siddiqui.



"Este foi um ato de terrorismo" relacionado com "alguém que foi detido há 15 anos e está preso há 10 anos", declarou Biden à imprensa, durante uma visita a uma organização de ajuda contra a fome na cidade da Filadélfia.