Pelo menos Dez civis morreram em ataque jihadista em Burkina Faso

Pelo menos uma dúzia de civis foram mortos no sábado (16) em um ataque atribuído a jihadistas no norte de Burkina Faso, disseram fontes locais e de segurança à AFP no domingo.



Na manhã de sábado, "indivíduos armados não identificados realizaram um brutal ataque na cidade de Namssiguian, na província de Bam", declarou uma fonte de segurança, especificando que "o saldo provisório estabelecido ontem (sábado) foi de uma dúzia de civis mortos", mas esse número poderia "evoluir".



Um morador local havia relatado um saldo provisório de pelo menos nove mortes.



"Os terroristas permaneceram na cidade por várias horas, saqueando e destruindo", disse ele, acrescentando que os agressores "já sabotaram os postes telefônicos, impossibilitando qualquer comunicação".



Assim como seus vizinhos Mali e Níger, Burkina Faso está imersa em uma onda de violência desde 2015, atribuída a grupos jihadistas armados ligados à Al Qaeda e ao grupo Estado Islâmico.



Apesar das operações contra esses grupos, o exército mal equipado não conseguiu conter a violência, que deixou pelo menos 2.000 mortos e 1,5 milhão de desabrigados.



Os ataques contra civis e soldados estão se tornando mais frequentes, especialmente no norte e leste do país.