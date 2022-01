Papa Francisco reza por brasileiros vítimas das chuvas

Papa Francisco pediu que Deus ampare o esforço de quem está levando ajuda aos necessitados diante das consequências das chuvas (foto: AFP/Luis Acosta)



O pontífice prestou sua homenagem: "Expresso a minha solidariedade às pessoas atingidas pelas fortes chuvas e inundações em várias regiões do Brasil nas últimas semanas. Rezo em especial pelas vítimas e seus familiares e por quem perdeu a casa. Que Deus ampare o esforço de quem está levando ajuda", declarou. papa Francisco lembrou neste domingo (16/1) das vítimas das fortes chuvas das últimas semanas no Brasil, durante a oraçãodo Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano.O pontífice prestou sua homenagem: "Expresso a minha solidariedade às pessoas atingidas pelas fortes chuvas e inundações em várias regiões do Brasil nas últimas semanas. Rezo em especial pelas vítimas e seus familiares e por quem perdeu a casa. Que Deus ampare o esforço de quem está levando ajuda", declarou.





As chuvas do fim de 2021 e início deste ano deixaram dezenas de mortos, principalmente na Bahia e em Minas Gerais. Em Minas, mais de 370 municípios estão em situação de emergência, com grande número de desabrigados e desalojados.



Na última semana, o papa havia feito um apelo pela acolhida dos migrantes e solicitantes de asilo, uma das marcas de seu pontificado: "Penso em muitos pais, muitas mães, muitas famílias que fogem das guerras, que são empurradas para as fronteiras da Europa e não só, e que vivem em situações de dor, injustiça e que ninguém leva a sério".





Os mineiros, depois de um sábado de céu firme e estiagem, voltaram a se preocupar com a chuva já no fim do sábado e neste domingo, com muitas áreas de instabilidade, céu nublado e risco de chuva a qualquer momento. Quem vive nas regiões e áreas afetadas convivem com a incerteza e o medo. A insegurança quanto ao nível dos rios, se vai subir ou baixar, assim como o risco de rompimento de barragens.





Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais , 25 pessoas morreram e 52 mil ficaram desabrigadas. Na Bahia, os números também são assustadores: 25 mortes e 100 mil desabrigados ou desalojados diante das fortes chuvas em várias cidades do estado desde o fim de 2021.





Em Minas, as chuvas também podem ter contribuído para o dramático colapso de uma parede rochosa de um cânion em Capitólio, que ceifou a vida de 10 pessoas.