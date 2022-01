Vacinação anti-covid será obrigatória na Áustria

A Áustria se tornará o primeiro país da Europa a tornar obrigatória a vacinação contra o coronavírus no início de fevereiro, sob pena de multas pesadas, disse o chanceler austríaco neste domingo (16).



"Como planejado, vamos tornar a vacinação obrigatória no início de fevereiro" para adultos, disse o primeiro-ministro, Karl Nehammer, que lidera o país com os ambientalistas, em entrevista coletiva.



Ao longo da semana, o tema foi alvo de acalorados debates no Parlamento, mas também entre a população.



A questão divide profundamente o país, onde cerca de 71,5% das pessoas têm o esquema vacinal completo, número baixo em comparação com outros países ocidentais.



"É um projeto sensível", mas "de acordo com a Constituição", insistiu Nehammer. Uma "fase de adaptação" está planejada para aqueles mais relutantes em se vacinar "até meados de março", acrescentou.



"Depois, serão feitos controles" e não ser vacinado constituirá um "crime" com "sanções" financeiras entre 600 e 3.600 euros (685 e 4.100 dólares), em caso de reincidência.



No sábado, 27.000 pessoas protestaram na capital austríaca contra a medida, alegando que isso fere as liberdades individuais.



O governo austríaco possui uma ampla maioria no Parlamento: além dos conservadores e dos ambientalistas, os líderes dos partidos socialdemocrata e liberal também defendem o texto. Apenas a extrema direita é contra.