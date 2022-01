Mais de dez civis morreram no sábado (15) em um ataque atribuído a jihadistas no norte de Burkina Faso - informaram fontes locais e de segurança à AFP.



Na manhã de sábado, "indivíduos armados não identificados cometeram um mortal ataque no povoado de Namssiguian, na província de Bam", declarou uma fonte de segurança.



"O balanço provisório estabelecido ontem (sábado) foi de uma dúzia de civis mortos", completou a mesma fonte, ressaltando que esse número pode "aumentar".



Um morador local relatou um saldo provisório de pelo menos nove mortes.