Um terremoto de magnitude 5,4 foi registrado neste domingo (16) no norte da Grécia, não muito longe de Salônica, a segunda cidade mais importante do país - anunciou o Observatório de Atenas.



Ocorrido às 8h50 (horário de Brasília), o epicentro do terremoto foi localizado no mar, a uma profundidade de 10 km, e a 23 km a sudoeste do Monte Athos, um local eminente da religião ortodoxa, onde há vários mosteiros, acrescentou a mesma fonte.



Por enquanto, não há informações sobre vítimas, ou danos.