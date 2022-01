Premiê Boris Johnson promete medidas contra festas em Downing Street

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, lutará contra a "cultura subjacente" em Downing Street, que permitiu que várias festas fossem celebradas em meio ao confinamento no país - disse o líder de seu Partido Conservador, Oliver Dowden, neste domingo (16).



"Posso assegurar que o primeiro-ministro está muito arrependido e lamenta profundamente o ocorrido", afirmou Dowden em entrevista à rede BBC, ao ser questionado sobre as festas.



"Mas, o mais importante é que ele está decidido a garantir que isso não ocorra e que abordemos a cultura subjacente em Downing Street", acrescentou.



O escândalo das festas ("Partygate") abala o primeiro-ministro britânico, acusado pela oposição de "infringir a lei".



As festas foram realizadas na residência do primeiro-ministro, que também é seu local de trabalho.