A Ucrânia disse, neste domingo (16), ter "provas" do envolvimento da Rússia em um grande ataque cibernético contra vários sites do governo nesta semana, em um cenário de escalada de tensão entre Kiev e Moscou.



"Até hoje, todas as provas indicam que a Rússia está por trás do ciberataque", afirmou o Departamento ucraniano de Transformação Digital em um comunicado.