Tsunami provocado por erupção de vulcão nas ilhas de Tonga chega ao Japão

Ondas de até três metros de altura foram vistas na costa do Japão, obrigando muitos moradores a procurarem abrigo em locais altos (foto: Emosi Keresoni/AFP)





Um tsunami com risco de provocar ondas de até três metros de altura atingiu a costa do Japão horas depois de uma forte erupção vulcânica nas ilhas de Tonga, informou a agência meteorológica japonesa na tarde de ontem. De acordo com o boletim, o tsunami, de 1,2 metro, atingiu a ilha de Amami, ao Sul, às 23h55 de sábado (11h55 em Brasília), enquanto outro de menor amplitude podia ser observado em outras partes do litoral do país.





A costa oriental da ilha de Hokkaido, assim como as regiões de Kochi e Wakayama, também foram atingidas pelo tsunami de até 0,9 metros pouco depois da meia-noite, segundo a agência. A rede de televisão NHK iniciou uma programação especial e emitiu imagens diretamente dos portos das regiões afetadas, pedindo aos moradores dessas regiões para procurarem abrigos em locais mais elevados. As imagens, porém, não mostraram situações fora da normalidade.





Um funcionário da agência meteorológica disse em coletiva de imprensa televisionada à meia-noite que eles (agência) teriam detectado uma onda no mar superior a 1 metro depois das 23h, hora local. Decidiram não classificar como tsunami, porém, foram ativados todos os sistemas públicos de alerta de tsunami para pedir a evacuação dos moradores de Amami.









As imagens de satélite revelam o momento em que o vulcão entrou em erupção na ilha de Tonga, lançando cinzas a quilômetros As imagens de satélite revelam o momento em que o vulcão entrou em erupção na ilha de Tonga, lançando cinzas a quilômetros (foto: NIIC/AFP)

"Não sabemos até esse momento se é um tsunami, mas temos observado uma forte alteração no mar, por isso estamos pedindo aos moradores que respondam", afirmou o funcionário durante a coletiva de imprensa. Imagens divulgadas em redes sociais mostraram água atingindo uma igreja e várias casas, e testemunhas disseram que cinzas caíram sobre a capital, Nuku'alofa, que fica a apenas 65 quilômetros ao Norte do vulcão.





SUSTO





O alerta de tsunami fez com que os moradores corressem para terrenos mais altos. A erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha'apai deixou o Pacífico Sul em alerta. Uma moradora de Tonga, Mere Taufa, disse que a erupção ocorreu enquanto sua família se preparava para o jantar, e seu irmão mais novo pensou que bombas estavam explodindo nas proximidades.





"Meu primeiro instinto foi me esconder embaixo da mesa. Peguei minha irmãzinha e gritei para meus pais e outras pessoas na casa fazerem a mesma coisa", disse ela ao site de notícias neozelandês Stuff.co.nz. Taufa disse que em seguida viu a água correr em sua casa. "Você podia ouvir gritos em todos os lugares, pessoas gritando para que todos chegassem a uma área mais alta", acrescentou ela.





As nuvens de gás, fumaça e cinzas saindo do vulcão atingiram 20 quilômetros no céu, segundo o Serviço Geológico de Tonga. A erupção de oito minutos foi tão violenta que pôde ser ouvida como "sons altos de trovão" em Fiji, a mais de 800 quilômetros de distância, segundo autoridades da capital, Suva. O governo de Fiji aconselhou as pessoas nas áreas costeiras baixas a saírem e abriu centros de evacuação.





Na Nova Zelândia, que fica a mais de 2.300 quilômetros de distância, as autoridades alertaram sobre tempestades. A Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências disse que as áreas costeiras no norte e no leste da Ilha Norte da Nova Zelândia podem ver "correntes fortes e incomuns e ondas imprevisíveis na costa". O serviço local de meteorologia Weather Watch tuitou: "A liberação de energia é simplesmente surpreendente", acrescentando: "Há relatos de pessoas ouvindo estrondos em toda a Nova Zelândia".