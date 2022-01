O ex-senador haitiano John Joel Joseph, procurado pelas autoridades do Haiti na investigação do assassinato do presidente Jovenel Moise em julho do ano passado, foi preso na Jamaica, informou neste sábado (15) uma fonte da polícia local.



Joseph foi detido na noite de sexta-feira para sábado e está atualmente preso em instalações da polícia, disse a fonte sem dar mais detalhes sobre os procedimentos.