Twitter derruba conta ligada ao líder supremo iraniano após vídeo que ameaça Trump

O Twitter informou neste sábado (15) que encerrou uma conta vinculada ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei, que havia publicado um vídeo pedindo vingança pelo assassinato do general Qasem Soleimani e parecia se dirigir ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



"Esta conta foi suspensa permanentemente por violar nossas regras", disse um porta-voz do Twitter à AFP.



A conta @KhameneiSite postou esta semana um vídeo animado que simulava uma vingança contra Trump, que há dois anos ordenou um ataque que matou o general Soleimani, então líder da Força Quds, encarregado das operações externas dos Guardiões da Revolução.



Não se trata da principal conta do aiatolá em inglês, @khamenei_ir, que ainda está ativa, mas uma conta de mídia que replica suas atividades. No ano passado, uma conta semelhante foi suspensa pelo Twitter por causa de um vídeo na mesma linha.



Segundo o Twitter, a proteção das pessoas e do conteúdo das conversas na rede social é prioridade absoluta para a empresa.



Arquiteto da estratégia de influência regional do Irã, o general Soleimani foi executado em 3 de janeiro de 2020 em Bagdá por um ataque de drones americanos ordenado por Trump.



O líder supremo prometeu repetidamente vingar sua morte. Em 3 de janeiro, quando completaram dois anos da morte, o presidente iraniano Ebrahim Raisi também ameaçou ex-líderes dos EUA, incluindo Donald Trump, com "vingança".