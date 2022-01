Celine Dion volta a cancelar sua turnê por motivos de saúde

A cantora canadense Celine Dion anunciou no sábado (15) o cancelamento de parte da sua turnê pelos EUA chamada "Courage" devido a problemas de saúde persistentes.



"Eu tinha grandes esperanças de estar pronta para voltar ao palco agora, mas percebo que tenho que ser mais paciente", lamentou a estrela em sua conta no Twitter.



Dion, cujos shows tiveram que ser adiados por conta da pandemia, já havia cancelado shows agendados em Las Vegas, no oeste dos Estados Unidos, entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022.



Em 9 de março ela deveria retomar sua turnê em Denver e até 22 de abril estava programado para se apresentar em 15 outras cidades nos Estados Unidos e também no Canadá.



Esses shows também foram cancelados porque a recuperação da saúde da cantora, que sofre de "espasmos musculares graves e persistentes" que a impedem de se apresentar no palco, "está demorando mais do que o esperado", disse a empresa que a representa em comunicado à imprensa. .



Celine Dion havia realizado os primeiros 52 shows da turnê antes do início da pandemia de coronavírus em março de 2020.



Os shows da parte européia da turnê "Courage" continuam agendados. Eles devem começar em 25 de maio em Birmingham, Reino Unido.



"Ficarei tão feliz quando minha saúde voltar, a pandemia ficar para trás e eu voltar ao palco", disse a artista nascido em Quebec.