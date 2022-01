França e amantes do teatro no mundo todo festejam 400 anos de Molière

A França e os amantes do teatro no mundo todo festejam, a partir deste sábado (15), os 400 anos de nascimento de Jean-Baptiste Poquelin, Molière, o dramaturgo mais popular da língua francesa.



Conhecido principalmente por suas comédias, Molière criou personagens como "O Cavalheiro Burguês", "O Avarento" ou "Tartufo" que se tornaram parte da literatura mundial e da sabedoria popular, como o Dom Quixote de Cervantes ou William Shakespeare.



Jean-Baptiste Poquelin foi batizado em 15 de janeiro de 1622 (ele teria nascido um ou dois dias antes) em Paris, e morreu na mesma cidade que o criou em 17 de fevereiro de 1673.



A capital francesa será o principal palco das homenagens, embora Versalhes, onde triunfou na corte de seu grande protetor, o rei Luís XIV, também o homenageie.



Com o quadricentenário, vozes surgiram na França pedindo para Molière entrar no Panteão, onde descansam os restos de grandes personalidades nacionais. Ideia defendida, entre outros, pelo ator Francis Huster, um dos grandes intérpretes de Molière, ou pela política conservadora e candidata presidencial Valérie Pécresse.



Porém, o Palácio do Eliseu descarta essa possibilidade, em um comunicado enviado à AFP em que lembra que todas as figuras entronizadas no mausoléu parisiense são "depois do Iluminismo e da Revolução" de 1789.



- No coração de Paris -



As comemorações acontecerão nos locais que marcaram a carreira do ator, diretor e autor, começando pela sua "casa", a Comédia Francesa, que foi criada sete anos após sua morte para abrigar sua companhia de teatro.



Até julho, os atores da Comédia Francesa apresentarão com exclusividade obras do dramaturgo, começando com "Tartuffe or the Hypocrite" a partir de 15 de janeiro, em versão original e sem censura, baseada na obra do grande atual biógrafo de Molière, Georges Forestier.



Todo dia 15 de janeiro, os atores se reunirão em torno de um busto do dramaturgo colocado solenemente no palco e recitarão uma réplica de suas obras.



Esta cerimónia, após a interpretação de Tartufo, será transmitida diretamente nas salas de cinema, que também participam nas homenagens com a transmissão de obras como "O Doente Imaginário".



Molière nasceu e viveu a maior parte de sua vida a dois passos do que se tornaria a Comédia Francesa. A corte real ainda estava localizada no coração de Paris quando ele começou sua carreira teatral.



Fora da França serão celebrados diversos eventos. Nos Estados Unidos, as universidades de Yale e Nova York redenrão homenagens. A prestigiosa coleção Library of América também colocará a venda, em 18 de janeiro, dois volumes com toda a obra de Molière, traduzidos por Richard Wilbury.



Na Europa, serão celebrados festivais com as obras de Molière na Bélgica, Itália, e Suíça segundo o site moliere2022.org.