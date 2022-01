Um tsunami com risco de provocar ondas de até três metros atingiu a costa do Japão, horas depois de uma forte erupção vulcânica nas ilhas Tonga - informou a agência meteorológica japonesa neste domingo (16, horário local).



De acordo com o boletim, o tsunami, de 1,2 metro, atingiu a ilha de Amami, ao sul, às 23h55 de sábado (11h55 em Brasília), enquanto um tsunami menor amplitude podia ser observado em outras partes do litoral do país.