Os violentos protestos da semana passada no Cazaquistão, que se iniciaram com protestos pacíficos contra o aumento do preço da conta de luz, resultaram em 225 mortos, informou no sábado (15) a promotoria, com base nos relatórios que aumentaram drásticamente o número de vítimas.



"Durante o estado de emergência. 225 corpos foram recebidos pelos necrotérios, 19 deles de membros das forças de segurança ou militares", afirmou Serik Shalabaev, representante da Procuradoria-geral deste país da Ásia Central, durante uma coletiva de imprensa.