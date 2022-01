Chefe da diplomacia canadense viaja para Kiev em demonstração de apoio a Ucrânia

A chefe da diplomacia canadense, Mélanie Joly, viajará para Kiev na próxima semana em uma demonstração de apoio a Ucrânia, e evidênciar a necessidade de "dissuadir a Rússia" a encerrar as "ações agressivas" contra esse país, informou o Ministério de Relações Exteriores em um comunicado no sábado (12).



Esta visita de Joly, que partirá de Ottawa no domingo até o fim de semana seguinte, e ainda passará por Paris e Bruxelas, tem como objetivo "reafirmar o apoio inabalável do Canadá a soberania da Ucrânia e sua integridade territorial".



Suas conversas serão focadas na "agressão e as atividades desestabilizadoras da Rússia na Ucrânia e seus vizinhos", comunicou a nota.



Estados Unidos e seus aliados europeus vem denunciado durante semanas que a Rússia já deslocou 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia e Washington acusou Moscou, na sexta-feira, de ter tentado criar um "pretexto" para invadir a Ucrânia.



Este "reagrupamento de tropas e equipamentos russos" põe "em risco a segurança de toda a região", afirmou o governo canadense.



Segundo a chanceler canadense, "devemos dissuadir a Rússia de continuar com estas ações agressivas", pelo que seu país pretende "trabalhar com seus parceiros internacionais para defender a ordem internacional".



Em Kiev, Joly deve se reunir em particular com o primeiro-ministro, Denys Shmyhal. Também visitará aproximadamente 200 soldados canadenses deslocados desde 2015 para a Ucrânia através da missão UNIFIER, cujo o objetivo é contribuir para o treinamento das forças ucranianas.



Desde a anexação da península da Crimeia por parte da Rússia em 2014, o conflito entre as forças de Kiev e os separatistas pró-russos, Canadá que tem uma grande comunidade de origem ucraniana, impôs sanções a mais de 440 entidades e pessoas, muitas em coordenação com seus aliados.