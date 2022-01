Negociadores do programa nuclear iraniano voltam aos seus países em fase crítica das negociações

Negociadores do Irã e dos países europeus sobre o programa nuclear iraniano voltaram aos seus países para consultas, quando as conversas de Viena entraram em uma fase crítica, informou um canal oficial em Teerã neste sábado (15).



"Os negociadores retornarão a Viena dentro de dois dias", relatou a agência de imprensa IRNA, apontando que as discussões com especialistas seguirão no sábado e no domingo na capital austríaca.



"Estamos em um ponto das negociações onde abordaremos questões difíceis e a forma como podemos ter escrito essas questões sobre as quais concordamos inicialmente" comunicou a IRNA.



Assinado em 2015 entre o Irã e os Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia, França e a Alemanha, este acordo estabelecia a retirada de parte das sanções internacionais postas contra o Irã em troca de uma redução drástica de seu programa nuclear.



Porém, em 2018, Washington sob a ordem do então presidente Donald Trump, saiu unilateralmente do acordo, e o país árabe decidiu não cumprir os compromissos assinados.



Em novembro de 2021, as negociações para que os Estados Unidos e o Irã voltassem para o acordo foram retomadas.



"Estamos na fase dos detalhes, a parte mais difícil das negociações, mas que é essencial para atingirmos nosso objetivo", afirmou a IRNA, em referência ao retorno de Washington ao acordo que terá que ser finalizado, a suspensão das sanções e o cumprimento das exigências por parte de Teerã.



Na sexta-feira, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, considerou "possível" que se chegue a um acordo "nas próximas semanas".