O número um do tênis mundial, Novak Djokovic, foi detido novamente neste sábado (noite de sexta, 14, no Brasil), na Austrália, depois que as autoridades do país cancelaram pela segunda vez seu visto por não estar vacinado contra a covid-19, segundo documentos judiciais.



As autoridades australianas argumentaram que a presença do tenista sérvio "pode incentivar o sentimento antivacinas" e pediram sua expulsão, segundo o texto entregue à justiça, que examina o caso.