A Ucrânia garantiu nesta sexta-feira (14) que dispõe de "indícios preliminares" do possível envolvimento do serviço secreto da Rússia em um ataque cibernético de grandes proporções contra vários ministérios ucranianos.



"O serviço ucraniano de segurança obteve indícios preliminares que sugerem que o ciberataque maciço de hoje poderia ser obra de grupos de hackers associados ao serviço secreto russo", escreveu no Twitter o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko.