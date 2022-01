Petróleo se aproxima das máximas de outubro após queda das reservas americanas

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta quarta-feira, após um declínio acentuado das reservas comerciais de petróleo bruto dos EUA, e se aproximam das máximas de outubro.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em março fechou em Londres com alta de 1,13%, a US$ 84,67. Durante o dia, chegou a US$ 85,2, perto dos US$ 86,70 de 25 de outubro, que foi o pico desde 2018.



O barril do WTI para fevereiro subiu 1,74%, a US$ 82,64. Durante o pregão, chegou a US$ 8310, perto dos US$ 85,41 de 25 de outubro, máxima em sete anos.



"Nesta época do ano, as reservas devem aumentar, e não diminuir", comentou James Williams, da WTRG Economics. O dólar fraco também ajudou os preços, ao tornar o barril mais barato para investidores estrangeiros.