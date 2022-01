Bolívia propõe ao Chile soluções para descongestionar sua fronteira terrestre

A Bolívia propôs nesta quarta-feira (12) ao Chile soluções para descongestionar sua fronteira terrestre, após reclamações de caminhoneiros bolivianos que apontam extrema lentidão no controle sanitário contra a covid-19.



"Pedimos um acordo com um protocolo conjunto de biossegurança", disse em coletiva de imprensa Benjamin Blanco, vice-ministro de Comércio Exterior da chancelaria boliviana.



"Colocamos à disposição do Chile nosso apoio com pessoal, equipamentos e suprimentos médicos para agilizar seu trabalho", afirmou.



Centenas de caminhoneiros bolivianos estão há vários dias na fronteira binacional tentando entrar no Chile pela passagem de Chungará-Tambo Quemado.



Eles precisam passar por um exame médico contra o coronavírus, mas dizem que há poucos profissionais de saúde chilenos no local, o que os faz ter que aguardar por longos períodos de tempo.



Chungará corresponde à região de Arica, ao norte de Santiago, e Tambo Quemado ao departamento de Oruro, ao sul de La Paz.



Segundo Blanco, "há apenas três profissionais que estariam realizando testes em quase 400 (motoristas de) caminhões que transitam diariamente por esta passagem", e a Bolívia está disposta a enviar seus médicos para agilizar o controle contra a pandemia .



Ele também propôs que o Chile possibilite outra rota para "descongestionar a passagem de fronteira de Tambo Quemado".



Sem dar mais detalhes, disse que o comércio boliviano "está sendo estrangulado pelas exigências" das autoridades chilenas. "Esperamos que com mecanismos diplomáticos possamos ter uma resposta o mais breve possível", comentou.



Os portos de Arica e Iquique, no norte do Chile, são as principais vias de importação e exportação boliviana para o exterior.



La Paz e Santiago mantêm relações diplomáticas em nível consular, desde que romperam relações diplomáticas em 1978. Os dois países travaram uma guerra no final do século XIX.