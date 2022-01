Tripulações da Cathay Pacific passaram 73.000 noites em quarentena em 2021

A companhia aérea de Hong Kong Cathay Pacific declarou, na terça-feira (11), que suas tripulações passaram um total de 73.000 noites em quarentena no ano passado, o equivalente a 200 anos.



Em um contexto difícil, a empresa luta para continuar oferecendo seus voos, apesar da severa política de Hong Kong.



Em uma mensagem de vídeo, o CEO da Cathay, Patrick Healy,da empresa, agradeceu a todos os funcionários pelos sacrifícios feitos, já que as medidas especialmente rigorosas impostas neste território para combater a pandemia da covid-19 mantêm sua equipe separada da família durante semanas.



"O que viveram nestes últimos dois anos é algo nunca visto", afirmou.



"Em conjunto, nossas tripulações passaram mais de 62.000 noites em hotéis em quarentena, em 2021, e mais de 1.000 de vocês passaram de 11.000 noites em Penny's Bay", disse ele, referindo-se ao campo de quarentena do governo de Hong Kong.



A companhia aérea de Hong Kong está sendo investigada, após o surgimento de um foco de casos de covid-19 ligado a membros de sua tripulação. Procedentes do exterior, estas pessoas teriam descumprido a quarentena.



As autoridades querem esclarecer se "a companhia aérea seguiu as regras" em vigor, declarou a chefe de governo de Hong Kong, Carrie Lam, em 11 de janeiro.



Segundo Healy, a "ínfima minoria" que não respeita as regras não deve ofuscar os esforços feitos pela empresa.



CATHAY PACIFIC AIRWAYS