Polícia alemã identifica mais de 400 suspeitos de uma rede de pedofilia

A polícia de Colônia, na Alemanha, anunciou nesta quarta-feira (12) que identificou durante dois anos de investigação 439 supostos membros de uma rede de pedofilia que se espalhou por todo o país.



A investigação, iniciada em 2019 pelo Ministério Público de Colônia, identificou também 65 menores de entre um e 17 anos de idade que teriam sido vítimas da rede.



"Identificamos suspeitos de todas as classes sociais", detalhou o chefe do grupo de investigação Michael Esser em entrevista coletiva. "Pessoas que tinham uma vida boa e pessoas muito instruídas", assim como "gente humilde".



Segundo os investigadores, na maioria dos casos, os suspeitos atuavam no entorno familiar mais próximo.



A Justiça já emitiu 13 condenações por essa investigação, entre elas uma sentença de 12 anos de prisão em outubro de 2020 contra o líder da rede.



Trata-se de Jörg L., de cerca de 40 anos, acusado de dezenas de abusos sexuais contra menores, estupros e divulgação de pornografia infantil.



A maioria dos crimes foi contra sua filha, nascida em 2017, e que teria sido frequentemente maltratada desde que tinha três meses na ausência de sua mãe. Sua prisão em 2019 permitiu desmantelar a ampla rede de pedofilia.