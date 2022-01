Turquia confirma encontro com enviado armênio em Moscou

As autoridades turcas confirmaram, nesta quarta (12), que seu enviado especial e o da Armênia se reúnem nesta sexta em Moscou para tentar estabelecer um diálogo entre os dois países.



As relações entre Turquia e Armênia são marcadas por conflitos e tensões desde o genocídio de mais de um milhão de armênios em 1915. Em 1993, as tensões ressurgiram, devido ao conflito na região de Nagorno Karabakh, entre Armênia e Azerbaijão, aliado da Turquia.



O encontro será entre o ex-embaixador da Turquia nos Estados Unidos Serdar Kilic e o vice-presidente da Assembleia Nacional da Armênia, Ruben Rubinyan, confirmou o Ministério turco das Relações Exteriores à AFP.



Ambos os países anunciaram a nomeação desses dois enviados em dezembro, passo prévio a uma possível normalização e estabelecimento das relações diplomáticas bilaterais.



A Turquia também anunciou que vai retomar os voos diretos entre as duas capitais, suspensos em 2020. Nenhuma data foi informada.



Já a Armênia encerrou, em 1º de janeiro, o embargo a produtos turcos há um ano em vigor.



Armênia e Turquia nunca tiveram relações diplomáticas formais. Sua fronteira terrestre está fechada desde 1991. A Turquia se nega a reconhecer o genocídio de 1915, na época do Império Otomano, e alega que houve "massacres de ambos os lados". As autoridades armênias parecem ter decidido deixar isso de lado para abrir caminho para uma normalização das relações.