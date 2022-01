Palestino de 80 anos é encontrado morto após ser detido pelo Exército israelense

Um palestino de 80 anos foi encontrado morto, na manhã desta quarta-feira (12), em um município no norte da Cisjordânia ocupada depois de ser detido e abandonado algemado por soldados israelenses - disseram autoridades palestinas.



Uma unidade composta por entre 30 e 40 soldados israelenses armou uma emboscada às 2h locais (21h em Brasília) na localidade de Jiljilya, ao norte da cidade palestina de Ramallah, disse à AFP Fouad Moutee, líder municipal.



"Eles pararam os veículos no meio do povoado, prenderam os passageiros e os algemaram", acrescentou.



Omar Abdelmajid As'ad, que voltava para casa após uma visita a familiares, foi detido, algemado, agredido e abandonado em um prédio em construção.



Foi encontrado morto esta manhã, depois que os soldados partiram, completou Fouad.



Em um breve comunicado, o Ministério palestino da Saúde confirmou o relato e disse que o idoso morreu de "ataque cardíaco" antes de chegar ao hospital.



Procurado pela AFP, o Exército israelense não comentou o caso. Este episódio ocorreu depois de distúrbios, na terça-feira, entre estudantes da Universidade de Birzeit, perto de Ramallah, e soldados israelenses, e de uma tentativa de atropelamento em massa que feriu um soldado perto de um assentamento.



As forças israelenses fazem, regularmente, prisões em cidades palestinas na Cisjordânia, um território ocupado desde 1967. Nele, vivem 2,9 milhões de palestinos, assim como 475.000 israelenses. Estes últimos se encontram instalados em colônias consideradas ilegais pelo direito internacional.