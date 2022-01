Ao menos 16 pessoas morrem queimadas em acidente de estrada na África do Sul

Dezesseis pessoas morreram queimadas dentro de um micro-ônibus, após uma colisão com outro veículo em uma estrada na província de Limpopo, no nordeste da África do Sul - informaram as autoridades locais nesta quarta-feira (12).



"O micro-ônibus pegou fogo, e 16 de seus ocupantes, presos, morreram queimados vivos. O motorista do outro veículo também morreu na hora", o que eleva para 17 o total de mortos deste acidente ocorrido na terça-feira, disse o porta-voz do Departamento regional dos Transporte, Mike Maringá, à AFP.



Outras oito pessoas ficaram feridas.



De acordo com as primeiras informações, "o motorista do veículo perdeu o controle, depois que um pneu estourou e bateu de frente no micro-ônibus, de 22 lugares", acrescentou o porta-voz.



Muitas vezes lotados, os micro-ônibus são amplamente usados como meio de transporte público pelos sul-africanos. O mau estado dos veículos e o comportamento dos motoristas são, em geral, o motivo da insegurança nas estradas.