Alemanha registra maior alta de preços no atacado desde 1974

Os preços no atacado na Alemanha subiram uma média de 9,8% interanual em 2021, a maior alta desde o primeiro choque do petróleo em 1974 - informou o Escritório Federal de Estatística, em um contexto de escassez de matérias-primas e de produtos intermediários.



As variações de preços em um ano dos produtos petrolíferos (+32,0%), assim como de minerais, metais e produtos metálicos semiacabados (+44,3%), tiveram "uma influência decisiva" nas estatísticas de 2021, afirmou o Destatis, em um comunicado divulgado nesta quarta.



Mais de oito em cada dez empresas da indústria alemã sofreram problemas de abastecimento em dezembro, uma taxa recorde, conforme os últimos dados divulgados pelo instituto econômico IFO.



Já a inflação atingiu 5,3% interanual em dezembro, o nível mais elevado desde junho de 1992 no país.